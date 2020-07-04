Опрос: число не имеющих возможности откладывать на пенсию россиян снизилось за год до 30%

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Около 30% жителей России не имеют возможности откладывать средства на пенсию, годом ранее этот показатель был равен почти 40%. Такие результаты опроса приводит Райффайзенбанк, данные есть в распоряжении ТАСС.

Так, согласно опросу банка, накопления на будущую пенсию совершают 32% россиян, а еще 29% пока не видят такой возможности. В 2019 году сбережения на старость делал только каждый четвертый участник опроса, а почти 40% просто не могли откладывать деньги на пенсию.

Вместе с тем, половина из принявших участие в опросе сообщили, что хотели бы выйти на пенсию в 50-55 лет, еще 32% хотят начать получать пенсионные выплаты до 60 лет. При этом чем моложе участники опроса, тем раньше они надеются получать пенсионные выплаты. Так, в группе 18-25 лет большинство хотят выйти на пенсию уже после 50, тогда как в группе 41-50 лет таких только 47%, отметили в Райффайзенбанке.

Сейчас большинство россиян готовы откладывать на будущую пенсию 5-10% своего ежемесячного дохода, следуют данные опроса. По 15-20% в месяц откладывают только 9% опрошенных. При этом зарплата у 80% респондентов не превышает 60 тыс. рублей в месяц. Однако, как показал опрос, для комфортной жизни на пенсии при текущем уровне цен большинству россиян (49% респондентов) нужно менее 30 тыс. рублей в месяц. Почти 40% хотели бы получать до 50 тыс. рублей, а на пенсию 50-100 тыс. рублей рассчитывают только 12% россиян.

"Начинать копить нужно как можно раньше: возьмите за правило откладывать 5-10% дохода каждый месяц. Лучше всего отчислять этот процент сразу, а не в конце месяца", - прокомментировал данные опроса руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин.

В опросе приняли участие более 6,6 тыс. человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Калининграда, Перми, Ярославля, Уфы Челябинска и других городов-миллионников, а также из городов с населением менее 1 млн человек.