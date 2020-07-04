Кабмин одобрил законопроект о поправках в Бюджетный кодекс РФ

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило проект поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации". Об этом сообщается в субботу на официальном сайте кабмина.

Поправки, как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на заседании правительства, подготовлены в связи с принятыми изменениями в законодательстве. Они дополнят законопроект нормами первоочередного характера, а также нормами, учитывающими требования Счетной палаты. Уточняется, что рассмотрение данного вопроса перенесено на 7 июля 2020 года.

Как говорится в решении правительства, министру финансов Антону Силуанову и министру транспорта Евгению Дитриху необходимо "дополнительно проработать положения поправок с целью возможности установления сроков распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и заключения соглашений по ним после 1 января текущего финансового года".

Ранее замминистра финансов РФ Владимир Колычев уже говорил о возможности внесения дополнительных поправок, а также о том, что часть поправок в Бюджетный кодекс, которые были приняты в марте, "касалась возможности увеличивать расходы на дополнительные разовые доходы в этом году, которые связаны с перечислением прибыли ЦБ. Также еще часть будет зафиксирована законодательством "как временная мера на этот год - по поводу возможности увеличивать расходы на определенную сумму".

В итоговом докладе "Об основных результатах деятельности Минфина РФ в 2019 году и задачах органов финансовой системы РФ на 2020 год" сообщалось, что Минфин РФ планирует представить новую редакцию Бюджетного кодекса в текущем году. Предполагается, что законопроект будет внесен в Госдуму не позднее 30 сентября 2020 года.