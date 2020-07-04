Аризонская компания намерена вооружить полицию США электрошокерами нового поколения

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Аризонская компания Axon Enterprise планирует разработать электрошокер нового поколения, чтобы через десять лет вооружить им всю полицию США и заменить им огнестрельное оружие, которое в настоящее время находится в арсенале стражей порядка. Об этих планах основателя компании Рика Смита сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.

"Убойная сила остается самым действенным методом отражения угрозы. Если нам удастся разработать оружие, которое справляется с этой задачей и никого не убивает, то смысл убийства людей отпадет сам собой", - заявил Смит изданию.

По данным газеты, около 70% сотрудников полиции США имеют в своем распоряжении электрошокеры Axon. Органы правопорядка ежемесячно выплачивают компании по $40-60 за право пользоваться каждым экземпляром этого спецсредства. Выручка компании составила в прошлом году $531 млн. Почти половину этой суммы сформировали выплаты за электрошокеры, остальное - поступления от продажи мобильных видеорегистраторов и прилагающихся к ним "облачных" хранилищ.

После массовых демонстраций и погромов, прошедших в этом году во многих городах США, котировки акций Axon на бирже подскочили почти на 30%, достигнув в июне рекордных $100, а рыночная стоимость компании приблизилась к $6 млрд. Ее руководство планирует в ближайшие десять лет сначала разработать электрошокер нового поколения - более точный и более многоразрядный - а затем доказать эффективность этого оружия нелетального действия. На третьем этапе предусматривает разработка правил применения полицейскими нового спецсредства.

Смит заявил газете о решимости воплотить свой план, несмотря на сокращение финансирования полиции, которое приобрело повальный характер после фактического убийства стражами порядка афроамериканца Джорджа Флойда в штате Миннесота. Глава компании рассчитывает на то, что дело ограничится сокращением штата сотрудников полиции. Кроме того, он возлагает большие надежды на выпуск персональных видеорегистраторов, который еще в 2012 году был нерентабельным, главным образом из-за нежелания полицейских хранить личные данные и видеозаписи арестов в "облаке". Скептическое отношение к регистраторам кардинально изменилось в 2014 году после убийства полицейским 18-летнего темнокожего Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури).

Портативное средство слежения помогло определить, какая из двух версий этой трагедии верна, рассказал Смит. Его товар позволил разобраться в смерти Флойда в Миннеаполисе и афроамериканца Рейшарда Брукса в Атланте (штат Джорджия). Около 250 тыс. регистраторов производства Axon поставлены органам правопорядка в США.