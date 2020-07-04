Дитрих: проект опорной сети российских автодорог сформируют к осени 2020 года

ЛОСЕВО, Воронежская область, 4 июля. /ТАСС/. Проект развития опорной сети автомобильных дорог в России будет сформирован к осени 2020 года, сообщил журналистам глава Минтранса РФ Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

"Правительством поставлена задача о формировании опорной сети автомобильных дорог РФ. Мы в эту опорную сеть включаем федеральные трассы, магистральные федеральные трассы и подъезды к различным важным объектам, крупнейшие важнейшие региональные трассы, которые тоже будут включены в эту опорную сеть. И, естественно, туда входит дорога от Джубги до Сочи по Черноморскому побережью и дороги, которые соединяют дорогу М4 "Дон" от Новороссийска до Анапы с Крымским мостом. Мы активно работаем на то, чтобы эта сеть была в едином качестве, в едином формате, как вот сейчас мы видим эту замечательную трассу. Эта сеть будет сформирована, думаю, к осени этого года", - сказал министр.

В конце ноября прошлого года Дитрих сообщал, что министерство совместно с госкомпанией "Автодор" и Росавтодором приступили к формированию концепции развития опорной сети российских автодорог. Ее предварительный проект был представлен на выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге.

Министр также отмечал, что в основе проекта заложен так называемый маршрутный принцип выполнения работ. Согласно ему, если на каком-либо участке трассы начались дорожные работы - они должны быть закончены до ближайшего населенного пункта, чтобы "те участки, которые строятся, имели самостоятельное транспортное значение и продолжали развитие опорной сети".