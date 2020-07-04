Скоростной лимит на трассах М-11, М-4 и ЦКАДе может быть увеличен до 150 км/ч

ЛОСЕВО, Воронежская область, 4 июля. /ТАСС/. Допустимая скорость на трассах М-11" Нева", М-4" Дон" и Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД), может быть увеличена до 150 км/ ч, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

"М-11 Москва Санкт-Петербург и М-4", - сказал он, отвечая на вопрос, на каких платных трассах "Автодора" кроме ЦКАДа скоростной лимит может быть увеличен до 150 км/ ч. - Такая великая страна, как наша, имеет право иметь дороги, где скорость 150 км/ч".

В частности, на М-11 сейчас допустимый скоростной лимит 130 км/ч." Мы вышли с предложением, чтобы там выставлять 150 км/ч", - добавил Петушенко.

Ранее о возможном увеличении скоростного лимита до 150 км/ч на ЦКАДе заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Он также уточнял, что решение об этом примут в течение года.

О ЦКАД

Строительство ЦКАД началось в 2014 году. Трасса протяженностью 339 км пройдет приблизительно в 50 км от МКАД параллельно А-107 Московскому малому кольцу ("Малая бетонка"). Первый, третий и пятый участки ЦКАД должны быть построены в октябре 2020 года, четвертый - в октябре 2021 года. Второй участок ЦКАД пройдет от М-1 "Беларусь" до М-11 "Москва - Санкт-Петербург". Его длина составит 121,6 км. Строительство начнется после 2022 года.