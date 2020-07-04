"Уральские авиалинии" задействовали все самолеты в выполнении рейсов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" задействовала в выполнении перелетов все свои самолеты. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу.

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Ранее там сообщали, что из-за сокращения количества пассажирских рейсов часть авиапарка "Уральских авиалиний" была временно припаркована в нескольких российских аэропортах.

"В настоящее время все самолеты нашей авиакомпании задействованы в выполнении перелетов", - говорится в сообщении.

На совещании по поддержке экономики и социальной сферы генеральный директор перевозчика Сергей Скуратов ранее сообщал, что авиакомпания "Уральские авиалинии" из-за пандемии коронавируса в мае потеряла 94% объема перевозок.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. В 2019 году они перевезли более 9,5 млн пассажиров.