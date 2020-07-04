Минтранс планирует предложить россиянам вложиться в строительство инфраструктуры

ЛОСЕВО, Воронежская область, 4 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует предложить россиянам механизм вложений в строительство инфраструктуры, сообщил журналистам глава министерства Евгений Дитрих на открытии дороги в обход Лосево и Павловска.

"Буквально вчера в Минтрансе состоялся координационный совет по инвестициям, где все отрасли без исключения имели возможность высказаться в отношении механизмов привлечения инвестиций. Инфраструктурые облигации вновь очень подробно мы обсуждали. Вполне возможно, это реальный механизм для большинства наших транспортных компаний, транспортных строителей. Также нам бы хотелось попробовать использовать те механизмы, которые сейчас Минстрой в жилищном строительстве применяет. Это - привлечение средств с рынка, привлечение средств массового пользователя. Вполне возможно, наши граждане захотят поучаствовать в финансировании строительства тех или иных транспортных объектов", - сказал он.

При этом министр уточнил, что сейчас прорабатываются разные механизмы инвестирования в строительство транспортной инфраструктуры. Их предварительные варианты министерство представит в июле.

Согласно механизму Минстроя, один из основных способов рыночного привлечения средств массовых инвесторов - выпуск ипотечных облигаций. Это выданные ипотечные кредиты, которые банки "упаковывают" в ценные бумаги и продают инвесторам. Ключевыми инвесторами в новые ценные бумаги станут негосударственные пенсионные фонды, российские банки и иностранные инвесторы, а также управляющие и страховые компании, крупные частные инвесторы.

Что касается дорожных проектов, то в конце июня глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что госкомпания прорабатывает вопрос размещения бессрочных облигаций. Их сумму Петушенко не раскрыл, но сообщил о потребности во внебюджетных 400 млрд рублей до 2024 года.

Ранее вопрос привлечения внебюджетного финансирования под инфраструктурные проекты затронул президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении гражданам 23 июня.