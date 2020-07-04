Реконструкция железнодорожного вокзала в Архангельске начнется в 2020 году

ТАСС, 4 июля. Работы по реконструкции железнодорожного вокзала Архангельска начнут на год раньше, в 2020 году. В ходе ремонта планируется привести в порядок фасады, залы ожидания, кассы и комнаты длительного отдыха с учетом нужд маломобильных граждан, сообщили в пресс-службе правительства Архангельской области по итогам встречи врио губернатора региона Александра Цыбульского с главой ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым.

"Договорились, что работы начнутся уже в этом году, а не в 2021-м, как это ранее планировалось", - приводит слова губернатора пресс-служба.

В 2020 году "РЖД" планирует вложить в развитие железнодорожной инфраструктуры Архангельской области около 4,2 млрд рублей. Реконструкция вокзального комплекса начнется с благоустройства привокзальной площади - создания парковки и озеленения. В результате ремонтных работ на его базе создадут транспортно-пересадочный узел. Все это время вокзал будет работать - здание останется открытым для пассажиров, но с некоторыми ограничениями.

На встрече также обсуждался вопрос о создании архитектурной подсветки над самым северным железнодорожным мостом - мостом через Северную Двину - и сохранении исторического облика комплекса построек станции "Няндома", являющегося достопримечательностью региона. Кроме того, с "РЖД" будут обсуждать строительство эстакады в Вельске, которая позволит разгрузить поток автомобилей и избавить людей от постоянных пробок.