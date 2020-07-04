В Крыму опровергли сообщения о повышении цен в отелях на 100%

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Цены на отдых в отелях Крыма после начала отложенного из-за пандемии курортного сезона поднялись в среднем на 10-15% по сравнению с прошлым годом, заявил в субботу ТАСС председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк. Он опроверг заявления о том, что стоимость номеров повысилась в два раза.

В субботу СМИ со ссылкой на экспертов сообщили, что качественные отели Кубани и Крыма поднимают цены на размещение в связи с ажиотажным спросом - многие гостиницы в июле уже полностью загружены из-за невозможности выехать на отдых за рубеж. Якобы в Крыму наблюдается рост до 100%.

"А почему не на 1000% или на 10000%? - спросил Черняк, отвечая на вопрос ТАСС, как он может прокомментировать данное сообщение. - Если цены и поднялись, то только на 10-15% по сравнению с прошлым годом".

Он пояснил, что повышаются цены на последние оставшиеся номера, такой метод традиционно применяется в гостиничном бизнесе. При этом в Крым едут и туристы, отдых которых был перенесен из-за пандемии с весны на лето. "Те, перед кем мы должны были выполнить свои обязательства за три месяца простоя, еще и выиграли. Сами знаете, в апреле месяце ценовая политика маленькая, а в июле и августе высокая, но объекты отдают номера в счет тех долгов, которые накопились", - пояснил Черняк.

В одном из крупнейших крымских туристических комплексов премиум-класса Mriya Resort & SPA ТАСС сообщили, что с июля по октябрь уровень загрузки отеля - 97%. "В этом сезоне ценовая политика в Mriya Resort & SPA не изменилась. По нашим подсчетам, сейчас себестоимость номера уже увеличилась на 10%: сюда закладываются дополнительные расходы на меры по безопасности, рост цен поставщиков, закрытие курорта с апреля по июнь", - рассказал генеральный менеджер Самвел Саруханян.

При этом гостей, которые приедут в Крым впервые, в восемь раз больше, чем в прошлом году, отметил Саруханян. "В этом году у нас действительно ответственная задача: показать туристам, которые обычно едут в отпуск заграницу, что отдыхать в России - не менее интересно и престижно, при этом получая высокий уровень сервиса, не уступающий премиальным отелям за рубежом", - добавил Саруханян.

"Задрали цены"

С крымскими экспертами готов подискутировать на тему цен основатель и генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчан. Он утверждает, что к увеличению стоимости номеров на 100% привели дополнительные расходы отелей на обеспечение безопасности в период пандемии, отсутствие альтернативы в виде заграничных курортов, а также впервые наблюдающийся высокий спрос на Черноморское побережье у жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Мкртчан пояснил, что дальневосточники в этом сезоне не имеют возможности отдыхать в странах Юго-восточной Азии, куда привыкли летать из-за близости перелета. При этом многие из них традиционно предпочитают путевки от 14 дней, поскольку имеют увеличенный отпуск. Тем самым эта категория туристов изменила рынок на побережье Черного моря, считает директор сети турагентств.

"Все хорошие отели задрали цены. Глубина продаж - гигантская, многие отели встанут скоро на stop sale (остановка продаж) - это произойдет в течение двух недель, к 15-17 июля, поскольку весь июль будет продан и останутся места только после второй декады августа", - считает Мкртчан.

Он также заявил, что Крым в этом году не сможет достигнуть показателей турпотока прошлого года, когда вновь был побит рекорд постсоветского периода. "В этом году будет от силы 4 млн отдыхающих в Крыму - это "потолок". Потому что в этом году сезон все равно скомкан. И в Крыму раньше холодает, чем в Сочи. В Крыму уже нельзя купаться в октябре, а в Сочи можно", - пояснил Мкртчан.

О туризме в Крыму

Крым два года подряд ставил рекорды по туристическому потоку: в 2018 году полуостров посетили 6,8 млн человек, в 2019 году здесь побывали 7,4 млн отдыхающих. В 2020 году республика, по различным оценкам, уже потеряла от 1 до 2 млн туристов из-за пандемии. В Минтуризма Крыма ранее сообщили, что в июле регион рассчитывает принять около 1,5 млн туристов.

Отели и санатории Крыма в среду начали принимать туристов из других регионов страны, до этого в течение двух недель они работали только для жителей региона. По последним данным, около 600 объектов размещения подали свои обязательства о выполнении требований Роспотребнадзора. При этом власти Крыма ранее сообщали, что из-за пандемии намерены в этом году впервые провести круглогодичный курортный сезон.