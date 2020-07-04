Глава ЕЦБ считает, что мировая экономика сильно изменится под воздействием пандемии

ПАРИЖ, 4 июля. /ТАСС/. Воздействие ситуации, создавшейся в результате пандемии COVID-19, приведет к сильным изменениям в характере мировой экономики. Такое мнение высказала в субботу глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Она выступала в режиме видеоконференции на экономическом форуме, ежегодно проводимом в городе Экс-ан-Прованс (юг Франции).

"Нынешний санитарный кризис станет усилителем тех преобразований, которые уже латентно происходили в наших экономиках. Он приведет к глубоким изменением всей экономической системы", - сказала Лагард. По ее мнению, эти перемены произойдут в первую очередь "в промышленно-производственной сфере, а также в сферах труда и торговли".

"То, что мы пережили, ускорит темпы преобразований и, судя по всему, приведет к формированию образа жизни более экологического и более устойчивого", - считает глава ЕЦБ. В этой связи она упомянула о широком распространении дистанционной работы во время пандемии. "Это вызовет изменение характера труда для всех платных работников, по крайней мере в развитых странах, приведет к расширению применения цифровых технологий, в частности в сферах услуг, к увеличению масштабов автоматизации в промышленности", - подчеркнула Лагард.

Она сообщила, что по последним подсчетам экспертов, пандемия должна вызвать свертывание систем снабжения примерно на 35% и увеличение применения роботизированных систем в промышленности примерно на 70-75%. Также уже происходит значительный рост объемов торговли через интернет, причем в дальнейшем это явление "еще более усилится в ущерб традиционным методам торговли", отметила Лагард.

Европа впереди

Она выразила уверенность в том, что Европа "располагает прекрасными позициями, позволяющими ей успешно воспользоваться происходящими переменами". Cреди этих факторов - наличие у Старого континента "самой сильной в мире" экономики замкнутого цикла, то есть основанной на возобновлении ресурсов. Также по инновациям в экологической сфере Европа лидирует в мире, сообщила глава ЕЦБ. Она упомянула и о том, что эмиссия "зеленых облигаций", то есть долговых ценных бумаг, выпускаемых с целью привлечения средств в проекты, содействующие защите экологии, производится в большинстве случаев именно в евровалюте.

В то же время Лагард подчеркнула, что этих факторов "не достаточно" и что необходимо "создать рамки такой экономической политики, которая позволит мобилизовать направление финансовых средств" по данному направлению происходящих перемен.