Импортозамещающее производство режущих инструментов появится в ОЭЗ Москвы к 2023 году

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Компания "Микробор" планирует к 2023 году запустить на территории ОЭЗ "Технополис Москва" импортозамещающее производство режущих инструментов из сверхтвердых композиционных материалов. Инвестиции в проект превысят 357 млн рублей, сообщила пресс-служба столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

"К 2023 году в Москве появится высокотехнологичное производство инструментов из керамики и твердого сплава, которое будет включать в себя лабораторный комплекс и центр обучения. В реализацию проекта крупнейший российский производитель режущих инструментов вложит 357,86 млн рублей и создаст более 120 рабочих мест", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова. Уточняется, что новое производство появится на площадке ОЭЗ в Печатниках.

"Благодаря применению уникального оборудования и современных технологий, компания существенно повысила режущие свойства и стойкость выпускаемого инструмента до уровня лучших зарубежных образцов. Чтобы распространять полученный опыт, совместно с МГТУ "Станкин" резидент особой экономической зоны создал программу профессиональной переподготовки в области разработки, производства и внедрения сверхтвердых композиционных материалов", - цитирует пресс-служба также главу департамента Александра Прохорова.

Компания "Микробор" - крупнейший в РФ производитель режущего инструмента из сверхтвердых материалов и один из немногих в мире производителей полного цикла.