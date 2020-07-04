Трамп подписал законопроект о продлении программы помощи малому бизнесу

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в субботу законопроект о продлении программы помощи пострадавшему от последствий пандемии малому бизнесу до 8 августа. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы Белого дома.

1 июля законопроект о кредитах предпринимателям одобрил Сенат Конгресса США, а 2 июля - Палата представителей, после чего документ поступил на подпись президенту.

Ранее на поддержку бизнеса были выделены средства в размере $660 млрд, однако, как отмечала газета The Hill, $130 млрд из них не были израсходованы. Законодатели решили продлить программу до 8 августа, а не перераспределять средства. Подобные меры связаны в том числе и с тем, что в ряде штатов предприятия вновь закрылись из-за роста числа случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.