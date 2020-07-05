"Известия": 40% российских компаний указали на ухудшение деловой среды в июне

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Порядка 40% представителей среднего и крупного предпринимательства РФ заявили об ухудшении состояния делового климата в июне 2020 года, несмотря на рост большинства компонентов сводного индекса бизнес-среды. Об этом в воскресенье сообщает газета " Известия " со ссылкой на результаты опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), в котором приняли участие 100 предприятий.

По данным издания, значение сводного индекса РСПП в июне составило 39,4 пункта, увеличившись с 35,9 в мае 2020 года. Улучшения также показали индекс рынка производимой продукции и оценки спроса, которые достигли 37,7 и 33,4 пункта соответственно. Несмотря на рекордные падения в предыдущие месяцы, выросли также и индикаторы B2B (бизнес для бизнеса) и логистики, составив 39,7 и 41,9 балла. Кроме того, из отчета следует, что в июне в два раза больше компаний (16,7%) получили новые заказы (8,5% в мае). "Известия" сообщают и о стабилизации ситуации с выполнением контрактных обязательств и финансового положения компаний

Однако, несмотря на рост большинства компонентов, они все же не вернулись к докризисным уровням. В результатах опроса подчеркивается, что в докризисный период значение индексов не опускалось ниже 40 пунктов. "Об устойчивом восстановлении экономики можно будет говорить, когда показатели превысят отметку в 50 пунктов. Сейчас в большинстве случаев они чуть выше 30-40. Вместе с тем отмена ряда ограничений и реализованные меры поддержки бизнеса способствовали увеличению значений компонентов индекса, характеризующих спрос, финансовое положение компаний. По сравнению с провальными показателями в апреле и мае ситуация выглядит значительно лучше", - рассказали изданию в РСПП.

Мнение самих бизнесменов о состоянии делового климата практически не изменилось. Так, в июне 53,4% представителей крупного и среднего бизнеса отмечали, что состояние бизнес-среды не изменилось, 39,8% отметили ухудшение, и лишь малая часть участников опроса дала утвердительный ответ. Из отчета следует, что в мае 2020 года голоса между оценками "ситуация ухудшилась" и "не изменилась" разделились поровну, в то время как не было ни одного ответа об улучшении делового климата.

В РСПП добавили, что ряд компонентов, напротив, показал ухудшение. Так, после майского роста вновь перешли в отрицательную зону показатели социальной и инвестиционной активности бизнеса: в июне они приблизились к наиболее низкому за последние годы значению (45,6 пункта). Сократилось и число компаний, которые вели инвестиционные проекты (на 3% за месяц).