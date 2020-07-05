Власти Хайнаня установили льготный подоходный налог для ценных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 5 июля. /ТАСС/. Власти южнокитайской провинции Хайнань установили льготный подоходный налог для востребованных специалистов, в том числе для иностранных высокопрофессиональных кадров. Как сообщила газета " Хайнань жибао ", максимальная ставка составит 15%.

Издание уточняет, что данная мера направлена на активизацию деятельности стратегически важных предприятий Хайнаньского порта свободной торговли. Как отмечается в распространенном заявлении Государственного налогового управления КНР, новое правило распространяется на компании, осуществляющие деятельность в реальном секторе экономики. Согласно одному из условий, не менее 60% своих доходов предприятие должно обеспечивать за счет основного вида производственной деятельности.

В соответствии с принятым решением, такая льготная налоговая ставка будет сохранена до конца 2024 года. Предполагается, что она стимулирует развитие ряда отраслей, имеющих важное значение для экономики провинции, которую центральное правительство в Пекине планирует превратить в аналог Сингапура и южнокорейского острова Чеджудо.

Как заявил ранее глава Госкомитета по делам развития и реформ КНР Хэ Лифэн, порт свободной торговли Хайнаня должен привлекать иностранных инвесторов постоянно улучшающимися условиями для бизнеса, однако "нельзя допустить превращения острова в популярное место для ухода от налогов". Он подчеркнул, что благодаря созданию эффективной фискальной системы "будут усилены объективные факторы, от которых зависит конкурентоспособность этой особой экономической зоны". Чиновник добавил, что власти планируют активно привлекать высококвалифицированных специалистов, создавать "лучшие в мире производственные условия".

В апреле 2018 года председатель КНР Си Цзиньпин объявил о создании на Хайнане экспериментальной зоны свободной торговли. Цель программы - вовлечь остров в процесс глобализации и международного распределения труда, заложить прочную инновационную базу. Администрация провинции создает привлекательные условия для инвесторов, формирует развитую научно-исследовательскую инфраструктуру. Согласно правительственному плану, к 2050 году этот регион превратится в уникальный международный кластер с передовой экономической системой, где будут расположены кампусы ведущих университетов, передовые лаборатории и штаб-квартиры мировых корпораций.