Украина при помощи Германии разрабатывает проект закрытия шахт

КИЕВ, 5 июля. /ТАСС/. Министерство энергетики Украины разрабатывает проект по закрытию шахт в небольших городах страны по опыту Германии. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

"У нас почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди, - сказала она в интервью "Радио Свобода". - И, как правило, это один работающий человек, кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа".

Для реализации этой цели, пояснила и.о. министра, Украина консультируется с руководством ФРГ. "У меня были переговоры с послом Германии на Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт в моногородах". Этот проект, добавила Буславец, "будет реализован для решения социальных, экологических вопросов и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таких моногородах". По ее словам, перечень городов будет определен специальной рабочей группой.

Министерство энергетики Украины в январе представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено "закрытие убыточных государственных шахт". Во избежание тяжелых социальных последствий таких мероприятий правительство Украины предусмотрит для шахтеров программу профессиональной переориентации.

Протесты шахтеров

Последние несколько дней в центре Киева у здания офиса президента проходит акция протеста работников государственных шахт Львовско-Волынского угольного бассейна и Донбасса. Шахтеры назвали свою акцию бессрочной. В числе их требований - запрет импорта электроэнергии и угля газовых марок из России и Белоруссии, увольнение и привлечение к уголовной ответственности главы профильного комитета Верховной рады Андрея Геруса, действия которого, по заявлению Независимого профсоюза горняков Украины, "привели к искусственному кризису в энергетике". Представители профсоюзов горняков также заявили, что считают антинародными ряд законодательных инициатив, в частности законопроекты о труде, о профсоюзах и о фонде социального страхования, которые "нарушают права и свободу украинцев и международные нормы".