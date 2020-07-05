Delivery Club расторг договор с логистическим партнером после долгов по зарплате курьерам

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Сервис доставки еды Delivery Club расторг договор с логистическим партнером после выявления задолженности по зарплате перед курьерами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе сервиса.

Ранее во "ВКонтакте" было опубликовано сообщение о том, что инициативная группа курьеров Delivery Club провела встречу с независимым профсоюзом "Курьер" и озвучила требования о погашении долгов по зарплате и пересмотре трудовых договоров. В случае их неисполнения 6 июля курьеры планируют объявить забастовку, под требованиями подписались более 70 человек.

"К сожалению, один из логистических партнеров действительно допустил просрочку платежей в отношении нескольких десятков курьеров. Мы уже подключились к решению этой проблемы, в ближайшие дни задолженность перед курьерами будет полностью погашена. Мы категорически не приемлем такое отношение к курьерам, добросовестно работавшим в период домашней изоляции, поэтому немедленно расторгаем договор с данным логистическим партнером. Курьеры смогут продолжить работу, им будут предложены другие варианты трудоустройства", - сообщили в пресс-службе Delivery Club.

По данным источника ТАСС, близкого к Delivery Club, за два месяца зарплату не получили порядка 30 курьеров.