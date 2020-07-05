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В Минске заявили, что Белоруссия пытается закрепиться на продовольственном рынке России

Заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин также отметил, что республика пытается интенсивно диверсифицировать экспорт

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Белорусские производители сельскохозяйственной продукции будут пытаться закрепиться на продовольственном рынке России после преодоления экономического спада, вызванного пандемией. Об этом заявил в воскресенье заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин в эфире телеканала "Беларусь 1".

"Основное место отводится Российской Федерации. Общие подходы к упаковке, общие подходы к вкусовым пристрастиям, поэтому мы на этом рынке постараемся зацепиться зубами, и тот сегмент, который держим сейчас, пытаемся его отстоять и даже, может быть, чуть-чуть расширить", - сказал вице-премьер белорусского правительства.

Вместе с тем, по его словам, Белоруссия пытается интенсивно диверсифицировать экспорт. "Нас уже знают почти 100 стран. Надо более рационально подходить к экспорту и смотреть, где выгоднее", - отметил Субботин. "Надо отходить от каких-то навязанных [схем], стремиться к процентам (росту поставок в процентном выражении - прим. ТАСС), а именно исходить из экономической целесообразности", - заявил вице-премьер правительства Белоруссии.

Белоруссия в 2019 году экспортировала продовольствия на $5,5 млрд., поставки в РФ выросли на 3% по сравнению с 2018 годом и составили около $4,3 млрд.

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