Франция не будет полностью отказываться от участия Huawei в создании сети 5G

ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Полного запрета на использование технологий китайской компании Huawei при создании систем мобильной связи пятого поколения (5G) на территории Франции не будет. Об этом заявил в воскресенье газете Les Echos глава Национального агентства безопасности информационных систем (ANSSI) страны Гийом Пупар.

"В настоящий момент мы получили запросы на разрешение для крупных городов, которые находятся в приоритете операторов. Но я могу сказать, что полного запрета не будет", - заявил Пупар, отвечая на соответствующий вопрос издания. "Операторам, которые в настоящий момент не используют Huawei, мы советуем не участвовать в этом. Тем же, кто уже ее использует, мы направляем соответствующие разрешения, предусматривающие сроки от трех до восьми лет", - отметил глава французского агентства.

Как сообщила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, правительство Великобритании через полгода начнет отказываться от участия Huawei в развертывании сетей 5G в королевстве. По информации издания, британский Центр правительственной связи (Government Communications Headquarters, GCHQ) изменил оценку риска использования технологии Huawei.

Ранее президент США Дональд Трамп предупредил руководство Великобритании об угрозе сотрудничества королевства с Huawei для безопасности страны. Американская сторона также предупреждала, что использование оборудования Huawei в британской инфраструктуре связи нового поколения может затруднить обмен информацией по линии разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes). Несмотря на это, в январе текущего года правительство Бориса Джонсона решило привлечь Huawei к развитию британских сетей связи, но с рядом ограничений.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах.