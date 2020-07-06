Счетная палата указала на дефицит средств у вузов для формирования бюджетов развития

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Российские вузы тратят основную часть бюджетного финансирования на выплату зарплат и налогов, при этом у них практически не остается средств на формирование бюджетов развития. К такому выводу пришла Счетная палата после проверки Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова.

В ходе проверки исполнения бюджета вузами в 2019 году ведомство выявило ряд системных проблем. Так, большую часть финансирования - порой до 82% - университеты тратили на исполнение госзадания. Средства преимущественно уходили на выплату зарплат и налогов.

"Такое распределение затрат характерно как для вузов, имеющих статус главных распорядителей бюджетных средств, так и для остальных вузов, включая столичные и расположенные в субъектах РФ. С учетом этого, у вузов практически не остается средств на формирование бюджетов развития. Эта ситуация формирует риск недостижения цели президента по обеспечению глобальной конкурентоспособности российского образования", - говорится в сообщении ведомства.

Другие проблемы

Также Счетная палата указала, что порядок расчета нормативных затрат на оказание образовательных услуг не учитывает особенности дистанционного обучения. "Переход на более широкое использование онлайн-обучения требует изменения подхода к расчету нормативных затрат, то есть механизма формирования объема финансового обеспечения государственного задания", - считают в ведомстве.

Кроме того, Счетная палата выявила проблемы с выполнением майского указа президента от 2012 года по уровню оплаты труда. Так, в Академии Глазунова зарплата преподавателей составила 147% вместо 200% от средней по региону оплаты труда. В других трех вузах ниже норматива оплачивался труд медперсонала и работников культуры. При плане в 100% зарплаты младшего медперсонала составляли от 56 % в МГУ до 95,6 % в СПбГУ, работников культуры - от 75,6 % в СПбГУ до 78 % в РАНХиГС.

Ведомство отмечает, что при планировании расходов на повышение оплаты труда правительством рекомендовано использовать показатель среднемесячной начисленной зарплаты наемных работников в организациях, у ИП и физических лиц. Однако информация о значениях данного показателя представляется Росстатом с опозданием. "Например, о среднемесячной зарплате по итогам года - ежегодно 15 апреля следующего года. В итоге учреждения в течение года не имеют информации о необходимом уровне зарплаты", - отмечают в Счетной палате.

Проверка имущественного комплекса также обнаружила проблемы. Так, СПбГУ с 2015 года не выполнял обязательства по содержанию объектов культурного наследия. Причина - отсутствие средств на их содержание, которые не выделялись, хотя вуз регулярно заявлял о дополнительных потребностях. По данным СПбГУ, ему нужно 20,3 млрд рублей, чтобы устранить нарушения.

Схожая ситуация в Академии Глазунова. Пять из девяти объектов, находящихся в управлении вуза, относятся к объектам культурного наследия. На их реконструкцию и капитальный ремонт нужно 1,2 млрд рублей, но средства из федерального бюджета также не выделялись.