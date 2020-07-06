Почти все проекты ПИИ в России реализуют несмотря на пандемию

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. 99% проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в России будут реализованы, несмотря на пандемию коронавируса. Россия заняла девятое место в топ-10 самых привлекательных для иностранных инвесторов стран Европы в 2019 году. Об этом говорится в результатах исследования "Инвестиционная привлекательность стран Европы за 2019 год" консалтинговой компании EY.

"Несмотря на то, что Россия почувствовала на себе влияние экономического кризиса, связанного с пандемией и падением цен на нефть, ранее начатые проекты по-прежнему реализуются, происходит заключение новых сделок. В мае 2020 года мы провели анализ всех сделок, которые состоялись в 2019. 34% проектов ПИИ уже находятся в стадии завершения, 65% имеют подтверждения в продолжении реализации в этом году, и только 1% пока не подтвержден. Эти цифры в среднем лучше, чем оценка по Европе, что говорит о том, что проекты ПИИ в Россию являются выверенными и долгосрочными", - говорится в исследовании со ссылкой на слова управляющего партнера EY по странам СНГ Александра Ивлева.

По данным исследования, на территории РФ в 2019 году зарубежные инвесторы вложили средства в 191 проект. "Этот показатель позволил России сохранить девятое место в списке 20 наиболее привлекательных для инвестиций стран. По сравнению с 2018 годом количество ПИИ в нашей стране сократилось на 9%. Стоит отметить, что 55% европейских стран, принявших участие в исследовании, также показали отрицательную динамику, а общее количество проектов ПИИ в Европе выросло меньше, чем на один процент (0.9%)", - говорится в результатах исследования.

Согласно данным EY, из-за кризиса изменится и сам подход к инвестициям. По результатам проведенного компанией опроса, в посткоронавирусном мире определяющее влияние на инвестиционные решения будут оказывать следующие три мегатренда: ускорение технологических изменений, нацеленных на облегчение доступа клиентов к продуктам и услугам и снижение затрат, повышенное внимание к проблемам изменения климата и устойчивого развития и реструктуризация цепочек поставок и пересмотр приоритетов в части закупок в странах дальнего и ближнего зарубежья и в своей стране.

Оценка реальных ПИИ в странах Европы основана на собственной базе данных EY European Investment Monitor (EIM) и является результатом совместной работы EY и OCO. База содержит информацию о проектах с привлечением ПИИ, в результате которых созданы новые объекты и рабочие места. EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.