Счетная палата проверит оснащение регионов лесопожарной техникой

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Счетная палата проведет проверку расходов на оснащение регионов лесопожарной техникой в связи с увеличением количества лесных пожаров в 2020 году, сообщил ТАСС аудитор Счетной палаты Михаил Мень.

"Счетная палата пересмотрела план работы на 2020 год. Свои корректировки внесли пандемия и новые требования времени. В частности, принято решение провести в этом году проверку расходов на оснащение регионов лесопожарной техникой", - сказал Мень.

По его словам, с начала года в стране зарегистрировано 7,5 тыс. пожаров. Площадь пожаров составила 2,8 млн га (на 0,5 млн га больше, чем в I полугодии 2019 года). На регионы Дальневосточного федерального округа приходится 93% площади лесных пожаров, или 2,6 млн га (это на 6% больше, чем за I полугодие 2019 года).

Значительно пострадали также Республика Саха (Якутия), Камчатский край, Магаданская область и Чукотский автономный округ. В частности, площадь тушения лесных пожаров на территории Камчатского края в этом году в 24 раза больше, чем в прошлом, - 60,635 тыс. га против 2,484 тыс. га. Площадь пожаров в Магаданской области выросла в 7,6 раза - до 59,038 тыс. га, в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе - в 2,6 раза, до 6,041 тыс. га и 54,207 тыс. га соответственно.

Основными причинами роста числа пожаров являются погодные аномалии на заполярных территориях северо-восточной части округа, где температура воздуха превышает 30-35 градусов по Цельсию, а также нехватка техники и удаленность территорий, пояснил Мень. "На таких участках ведется исключительно космический мониторинг, а тушат только те пожары, которые представляют угрозу населенным пунктам или объектам экономики. В Республике Саха, например, труднодоступными и удаленными являются 99% действующих пожаров", - подчеркнул аудитор.

По его словам, уровни пожарной опасности на Дальнем Востоке достигли высокого и чрезвычайного классов. При этом из-за недостатка сил и средств пожаротушения в субъектах РФ площадь лесных пожаров успевает значительно вырасти с момента их обнаружения до ликвидации. "Напомню, с прошлого года в стране реализуется федеральный проект "Сохранение лесов". Приобретение регионами в рамках него лесопожарной техники и оборудования поможет субъектам более оперативно тушить пожары и обеспечить сокращение доли крупных лесных пожаров. Мы хотим оценить, насколько эффективно идет эта работа", - резюмировал Мень.