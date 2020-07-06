В Еврейской автономии на поддержку бизнеса в моногороде направят более 17,1 млн рублей

ТАСС, 6 июля. Предприниматели в моногороде Теплоозерск Еврейской автономной области (ЕАО) за три года получат от государства более 17 млн рублей на развитие бизнеса. Об этом сообщила в понедельник ТАСС и.о. заместителя председателя правительства области по экономической политике Галина Соколова.

Теплоозерск - единственный моногород в Еврейской автономии. Он расположен примерно в 90 км от Биробиджана. В нем живут около 3,6 тыс. человек, градообразующим предприятием является Теплоозерский цементный завод.

"По программе поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально-направленную деятельность в моногороде, в 2020-2022 годах предусмотрено более 17,1 млн рублей", - сказала Соколова, добавив, что большая часть этих средств будет направлена из федерального бюджета.

В прошлом году такую поддержку получил один предприниматель, с ним заключили соглашение на работу в моногороде в течение трех лет. Около 1,5 млн рублей он вложил в проект спортивно-развлекательной комнаты для детей. Как уточнили ТАСС в администрации Теплоозерска, проект находится в стадии реализации, по итогу будут созданы 18 новых рабочих мест. В ближайшие три года поддержкой смогут воспользоваться еще несколько предпринимателей с проектами в сфере досуга.

Ранее региональные власти сообщали, что в благоустройство Теплоозерска за последние три года было вложено 12,1 млн рублей. Была реконструирована центральная площадь, одна из основных улиц, пешеходные дорожки, отремонтирована часть здания местной больницы, проведены другие работы. В ближайшие годы в моногороде планируется реконструировать очистные сооружения, местный дом культуры, заменить два котла в котельной, отремонтировать пять мостов, дороги, благоустроить дворы, в планах развитие инфраструктуры для детей. Планируется также переселение жителей из аварийного жилого фонда.

В мае Фонд развития моногородов (Моногорода.рф) сформировал и направил в Минэкономразвития РФ перечень мер, которые помогут поддержать монопрофильные города в период пандемии коронавируса и после ее окончания. Это было сделано после того, как президент России Владимир Путин поручил кабмину представить общенациональный план действий по восстановлению экономики, разработанный совместно с региональными властями и представителями бизнес-сообщества.