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WSJ: в ЕС примут меры, чтобы компании США соблюдали антимонопольное законодательство

В Евросоюзе высказались за более жесткое регулирование работы Google, Amazon и Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 6 июля. /ТАСС/. Евросоюз намерен принять ряд новых мер, чтобы обеспечить соблюдение крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, норм антимонопольного законодательства, а также гарантировать выплату ими налогов в полной мере. Об этом заявила заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер в интервью небольшой группе журналистов, в том числе сотрудникам газеты The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, опубликованном в воскресенье, Вестагер, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в ЕС. "Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом", - констатировала еврокомиссар.

Вестагер отметила необходимость "тщательного соблюдения законов о конкуренции", а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов.

Ранее антимонопольные органы ЕС начали расследования в отношении ряда американских компаний. В их числе Amazon и Apple.

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