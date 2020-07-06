Хайнань запустил онлайн-проект для инвесторов о новом экономическом районе Цзяндун

ХАЙКОУ, 6 июля. /ТАСС/. Хайнаньские власти совместно с информационным агентством "Синьхуа" запустили англоязычный онлайн-проект о возможностях нового экономического района Цзяндун в городе Хайкоу на севере острова. Сайт информирует о преимуществах и перспективах программы этой особой зоны развития и, как отмечается, будет держать предпринимателей в курсе последних событий на ее территории.

"Главная задача - ознакомить мир с этим районом на основании авторитетных источников, продемонстрировать международной общественности его многосторонний стратегический характер", - говорится в распространенном официальном заявлении. В нем отмечается, что Цзяндун играет важную роль в реализации важных проектов, реализуемых в соответствии с китайской инициативой по укреплению международных торгово-экономических связей "Один пояс - один путь".

"Мы приглашаем инвесторов со всего мира и готовы к развитию деловых контактов, - рассказал заместитель главы управления по делам нового района Цзяндун Фэн Бэньянь. - В соответствии с политикой, проводимой администрацией Хайкоу, зарегистрированные на территории этой особой зоны предприятия имеют возможность воспользоваться целым рядом льгот".

По словам чиновника, китайское правительство подготовило порядка 20 стимулирующих мер, благодаря которым компании имеют возможность существенно снизить производственные издержки. Он добавил, что в районе Цзяндун уже начали осуществлять деятельность ведущие торгово-промышленные и энергетические корпорации, финансовые институты, входящие в список 500 сильнейших коммерческих организаций Китая.

В июне 2018 года власти Хайнаня объявили о создании около международного аэропорта Мэйлань нового района Цзяндун, на территории которого находятся четыре населенных пункта, включенные в состав восточной части административного центра провинции города Хайкоу. Эта особая зона, площадь которой превышает 298 кв. км, играет важную роль в формировании Хайнаньского порта свободной торговли.