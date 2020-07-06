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Суд запретил операции с акциями "дочки" "Открытия", купившей алмазный актив "Лукойла"

ФАС просит признать сделку по продаже "Лукойлом" акций "АГД Даймондс" за $1,45 млрд недействительной

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Архангельской области на заседании 2 июля принял обеспечительные меры в отношении компании "Открытие Промышленные Инвестиции", владельца 100% акций алмазодобывающего "АГД-Даймондс", которые она приобрела у "Лукойла" в 2017 году. Это следует из опубликованного в понедельник определения инстанции.

Ходатайство о наложении обеспеспечительных мер подавал истец, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая просит признать сделку по продаже "Лукойлом" акций "АГД Даймондс" за $1,45 млрд недействительной. В 2017 году эта сделка была одобрена правительственной комиссией по иностранным инвестициям. Однако ФАС спустя три года пришла к выводу, что на момент продажи от регуляторов скрыли факт иностранного гражданства у ряда бенефициаров "Открытие холдинга", в результате чего стратегический актив оказался в распоряжении иностранных лиц. Покупателем алмазного предприятия тогда выступала дочерняя компания ООО "Открытие Промышленные Инвестиции" (ОПИ).

Своим решением суд запретил "Открытие Холдингу" как единственному владельцу ОПИ предпринимать и совершать любые действия и сделки, влекущие за собой отчуждение, обременение, изменение доли и реорганизации в ОПИ. Ранее суд также ввел аналогичные обеспечительные меры в отношении оспариваемого актива - "АГД Даймондс".

В начале июля 2020 года также стало известно, что ВТБ через суд требует от "Открытие холдинга" вернуть 61 млрд рублей кредитных средств, выданных компании на покупку алмазного актива.

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