ТПП просит Минсельхоз о субсидиях для аграриев из-за роста цен на дизельное топливо

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин направил письмо министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой рассмотреть введение компенсаций для аграриев, направленных на сглаживание ценовых скачков на дизельное топливо. Об этом говорится в письме палаты, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В предыдущие годы правительство РФ принимало решения об оказании помощи аграриям путем предоставления субсидий на приобретение ГСМ [горюче-смазочные материалы]. На наш взгляд, целесообразно вернуться к такой форме поддержки аграрного сектора экономики. Прошу рассмотреть компенсационные меры, направленные на сглаживание ценовых скачков на топливо для сельхозпроизводителей в период уборочной кампании", - говорится в документе.

По словам Катырина, торгово-промышленные палаты ряда регионов сообщают о росте цен на горюче-смазочные материалы. Так, в Свердловской области в течение мая оптовые закупочные цены на дизельное топливо возросли в среднем на 6%, на бензин - более чем на 15%, причем в период посевной кампании темп их роста был выше, чем в предыдущие месяцы, отметил он в письме.

"Данный факт вызывает большую озабоченность у представителей отрасли производства и переработки сельскохозяйственной продукции, поскольку оказывает отрицательное воздействие на финансовые результаты деятельности предприятий агропромышленного комплекса", - указал глава ТПП.

Он добавил, что агропромышленный комплекс является системообразующим для экономики России, ценовые колебания на его продукцию являются "крайне чувствительными для населения страны". "В связи с этим представляется необходимым поддержать сельскохозяйственного производителя в период заготовки кормов и уборочной кампании 2020 года", - заключил Катырин.