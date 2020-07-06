Власти заявили о высоком потенциале развития российской нефтехимии

Для этой цели правительство готовит несколько законодательных инициатив в этой сфере, которые позволят привлечь в отрасль порядка 3 трлн рублей инвестиций и нарастить производство сырья до 65,1 млн тонн к 2030 году - это в 2,3 раза больше по сравнению с уровнем 2010 года.

"Россия способна нарастить производство полимеров и изделий нефтехимического производства с высокой добавленной стоимостью, покрыв порядка 10-15% прироста мирового спроса" - сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера РФ Юрия Борисова. Для достижения таких показателей необходимо сделать отрасль инвестиционно привлекательной и построить конкурентоспособные производства.

МОСКВА, 6 июля. /Корр. ТАСС Максим Корчагин/. Российские власти оценивают потенциал развития нефтехимии в стране как высокий. Ожидается, что доля переработки сырья предприятиями нефтехимии вырастет с 29,7% до 35,3% через 10 лет.

Вклад нефтехимии в ВВП России сегодня составляет всего около 2%, однако отрасль имеет гораздо больший потенциал для развития, считают в российском Минэнерго. По мнению министра энергетики Александра Новака, по мере того, как нефть все меньше будут использовать в качестве топлива, возрастет ее роль как сырья для сложной переработки. Так, добавленная стоимость при производстве нефтехимии как минимум в 1,6 раза выше, чем в сегментах добычи нефти и газа, а каждый вложенный в нефтехимию рубль способен дать не менее четырех рублей мультипликативного эффекта на смежные отрасли экономики.

Нефтехимия вокруг нас

Из продукции нефтехимии - полипропилена (ПП) и линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПЭНП) - изготавливаются регулярно используемые потребителями вещи: ящики для фруктов, сетки для овощей, лотки для мяса и рыбы, пленка для упаковки. Внутридомовые пластиковые трубы также изготавливаются из полипропилена.

Другой продукт нефтехимии - бутилакрилат (БА) - является основой для водных лакокрасочных материалов, клеев для липких лент и защитных пленок, герметиков, грунтов.

Термоэластопласты используются для повышения качества дорожного покрытия и кровель. Их применение обеспечивает увеличение сроков службы покрытия дорог с 3-4 лет до 7-10 лет, повышая устойчивость дорог к появлению трещин и морозам.

Каучуки применяются в производстве резины для автомобильных, авиационных и велосипедных шин, подошвы обуви.

Роль импортозамещения

Западные санкции 2014 года стимулировали российскую экономику существенно снизить зависимость от импортных поставок и максимально организовать их производство на территории страны. Программа импортозамещения затронула и нефтехимию.

Так, локализация производства продуктов питания в России стала одним из факторов, позволивших значительно увеличить потребление отечественных полимеров. По данным лидера российской нефтегазохимии - "Сибура" - спрос на полимеры в России в 2016 году вырос на четверть по сравнению с 2014 годом. Минэнерго же ожидает увеличения производства полипропилена к 2030 году до 2,1 млн тонн, полиэтилена - до 9,6 млн тонн.

Программа импортозамещения и развития жилищного строительства позволила сократить долю импорта пластиковых труб с 70% до менее чем 20%, а потребление полипропилена в сегменте внутридомовых труб с 2014 по 2019 год выросло в семь раз - до 60 тыс. тонн в год.

Рынок БА вырос почти в три раза с 2011 по 2019 год (до 42 тыс. тонн в год), а российские производители внедрили технологии, которыми до этого располагали только зарубежные компании. К примеру, был разработан специальный клей для липких лент (аналог скотча). Основной проблемой при его реализации на рынке оказалась высокая доля импорта липкой ленты.

"Около 90% липкой ленты в нашей стране было импортной, но мы помогли производителям скотча локализовать свои мощности в России, гарантировав им долгосрочные контракты на поставку акрилатов и БОПП-пленки с "Биаксплена". На сегодняшний день сегмент липких лент - это практически 50% российского рынка потребления БА", - сообщил ТАСС глава "Сибура" Дмитрий Конов.

По оценке компании, сегмент липкой ленты в России за пять лет вырос практически на 60% за счет вытеснения импорта.

Влияние пандемии

Экспоненциальный рост числа заболевших коронавирусом привел к колоссальной нагрузке на систему здравоохранения и росту спроса на средства индивидуальной защиты (СИЗ). В начале мая ретейлеры сообщали ТАСС о том, что спрос россиян на перчатки вырос в три раза на фоне введения обязательного ношения масок и перчаток для борьбы с распространением коронавируса в ряде регионов.