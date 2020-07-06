В Хабаровском крае семейные фермы получат 61,5 млн рублей поддержки

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края окажут финансовую поддержку семейным фермам, им выделят около 61,5 млн рублей на строительство трех животноводческих комплексов. Об этом сообщается на сайте регионального правительства в понедельник.

"В Министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края подвели итоги конкурса по распределению государственной поддержки на создание семейных ферм. Победителями признаны три крестьянско-фермерских хозяйства, между которыми распределят около 61,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Заявки на участие в конкурсе подавали шесть крестьянско-фермерских хозяйств. По итогам защиты бизнес-проектов финансирование получат фермеры из Хабаровского района и района имени Лазо. Они намерены построить три животноводческих фермы для производства и переработки мяса крупного рогатого скота и птицы. До конца года получатели грантов должны увеличить прирост объема сельскохозяйственной продукции не менее чем на 10% и создать не менее девяти новых рабочих мест. Согласно условиям конкурса, заявителю необходимо вложить около 40% собственных средств.

Краевые власти выделяют средства на создание семейных ферм с 2013 года. За это время в регионе появилось 20 таких предприятий. "Аграрии края все чаще стали нуждаться в средствах именно на реализацию крупных проектов. В 2020 году краевые власти приняли решение отказаться от проведения менее востребованного конкурса для начинающих фермеров, перераспределив объемы господдержки на создание семейных ферм, требующих более серьезных вложений", - говорится в сообщении.

Ранее начальник отдела работы с малыми формами хозяйствования агропромышленного комплекса Министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Галина Подузова сообщала ТАСС, что небольшие фермерские хозяйства, в том числе начинающие, в этом году получат поддержку на 176,1 млн рублей. В крае создано и работает более 490 крестьянских фермерских хозяйств, они ежегодно увеличивают объемы производства овощей, молока и мяса примерно на 10% за счет грантовой поддержки. Помимо этого, в регионе 70 тыс. личных подсобных хозяйств.

В мае президент России Владимир Путин поручил подготовить дополнительные меры поддержки фермеров. В частности, правительство РФ должно рассмотреть вопрос о льготных тарифах на электричество для малых фермерских хозяйств, а Минпромторг и Минсельхоз - подготовить меры по расширению сбыта их продукции.