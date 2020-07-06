{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Bloomberg: Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для азиатских стран

Премия к сорту Arab Light составит $1,2 за баррель, к другим сортам нефти - $1 за баррель

ТАСС, 6 июля. Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила цены на нефть с поставкой в августе для покупателей в Азии. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, премия к сорту Arab Light составит $1,2 за баррель, к другим сортам нефти - $1 за баррель. Как указывает Bloomberg, ожидалось увеличение премии на Arab Light до $1,45 за баррель.

Саудовская Аравия формирует график поставок на основании заявок потребителей в начале каждого месяца.

Теги
Саудовская Аравия
Около 90 российских аэропортов с 3 июня обратились в Росавиацию за субсидиями
Читать полностью