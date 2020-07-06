"Ведомости": новая авиакомпания ДФО на базе "Авроры" собирается использовать самолеты A320

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Новая авиакомпания на базе "Авроры" планирует использовать среднемагистральные Airbus 320 для перевозок на Дальнем Востоке. Компания уже подготовила совместно с региональными администрациями концепцию развития перевозок по заданию правительства. Об этом в понедельник сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников и двух сотрудников авиакомпаний ДФО.

Как сообщает издание, в июне Минтранс разослал "дочке" "Аэрофлота" - авиакомпании "Аврора", самому "Аэрофлоту", правительству Сахалинской области и другим федеральным министерствам дорожную карту по созданию новой дальневосточной авиакомпании. Перевозки новой авиакомпании планируется развивать с использованием бюджетных субсидий на базе "Авроры". Согласно дорожному плану, Росимущество и "Аэрофлот" проведут рыночную оценку 51% акций дочерней компании "Аэрофлота". Пакет акций выкупит Сахалинская область, консолидировав таким образом 100%. Затем субъекты РФ и авиакомпания "Аврора" должны предоставить кабмину новые организационные модели дальневосточной авиакомпании. Не исключено, что к развитию перевозок по ДФО могут быть привлечены другие региональные авиакомпании, а также то, что миноритарными акционерами "Авроры" могут стать другие регионы.

Отмечается, что вместимость Airbus 320 составляет около 160 пассажиров. Будущая дальневосточная авиакомпания будет возить на A320 по 1,6 млн человек в год. В представленной концепции также упоминается, что дочерняя компания "Аэрофлота" собирается использовать для проекта пять "Суперджетов". Ранее для проекта планировалось использовать самолеты SSJ 100, которые выпускает входящая в Ростех "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК). Однако, как пишет газета, федеральные чиновники и сотрудники авиакомпаний предполагают, что эти ближнемагистральные лайнеры плохо подходят для перевозок на Дальней Востоке. В любом случае концепция еще не утверждена и подлежит обсуждению.

Представитель "Аэрофлота" от комментариев "Ведомостям" отказался, представители Минтранса, Минвостокразвития, Минфина и Минэкономразвития не ответили на запросы газеты.

О создании авиакомпании

Президент Владимир Путин поручил кабмину внести предложения по созданию авиакомпании, которая на российских самолетах будет возить пассажиров по ДФО еще в январе. Основу региональных перевозок в ДФО сейчас составляют выпущенные еще в СССР турбовинтовые Ан-24/26 (по 50 мест) и "кукурузники" Ан-2 (9 мест). Авиакомпания "Аврора" использует только иностранные суды, а именно среднемагистральные Airbus 319 (10 шт.) и турбовинтовых региональных DHC-6 Twin Otter и Bombardier различных моделей (13 шт. вместимостью от 19 до 70 кресел).

"Аврора" - крупнейшая авиакомпания в ДФО (1,9 млн пассажиров в 2019 г.), на 51% принадлежит "Аэрофлоту", на 49% - Сахалинской области.