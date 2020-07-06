Минсельхоз намерен сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Минсельхоз РФ планирует сделать механизм квотирования экспорта зерна постоянным. Параметры квоты на следующий год могут быть определены после получения урожая, сообщил в интервью ТАСС министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Мы хотим, чтобы механизм квотирования стал постоянным. <...> Планируем определить параметры квотирования совместно с участниками рынка после получения итоговых данных об урожае нового сезона - предположительно, в октябре текущего года", - сказал он.

По словам главы Минсельхоза, российское зерно пользуется повышенным спросом в мире, и отсутствие мер контроля потенциально может привести к его нехватке на внутреннем рынке. При этом министр подчеркнул, что для первой половины сельскохозяйственного года применение такой меры не предполагается. "Размер нетарифной квоты будет определяться исходя из балансов поставок и объемов урожая", - заявил Патрушев.

Как сообщалось ранее, во второй половине прошлого сельхозгода (1 июля 2019 года - 30 июня 2020 года) Минсельхоз вводил квоту на экспорт зерна из России в размере 7 млн тонн.

Говоря о возможности введения экспортной пошлины на зерно, министр отметил, что это механизм, который забирает часть дохода у сельхозтоваропроизводителя. "У нас же стоит задача по наращиванию производства продукции растениеводства. Кроме того, пошлина не защищает внутренний рынок от слишком активного экспорта. Сейчас оснований для применения этого инструмента мы не видим", - заключил он.