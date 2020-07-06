Курс доллара снизился до 70,92 рубля, евро - до 80,14

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,63%, до отметки в 70,92 рубля, курс евро опустился на 0,2%, до 80,14 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

По состоянию на 10:12 мск курс доллара находился на отметке 70,81 рубля (-0,78%), а курс евро - на 79,99 рубля (-0,38%).

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи поднялся на 0,86% и достиг отметки в 2825,88 пункта, а индекс РТС - на 0,94%, до 1246,84 пункта.

К 10:13 мск индекс Мосбиржи рос на 1,5%, до 2844,1 пункта, РТС находился на уровне 1264,23 пункта (+2,35%).

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в сентябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне дорожает на 2,03% - до $43,67 за баррель. Нефть сорта WTI росла на 0,93% и торговалась на уровне $41,03 за баррель.