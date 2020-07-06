{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Патрушев анонсировал спрос на продукцию АПК из России за рубежом из-за коронавируса

Степень воздействия пандемии на агропромышленный комплекс в России существенно ниже, чем в большинстве стран мира, считает министр сельского хозяйства РФ

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ситуация с пандемией и распространением нового коронавируса могла благоприятно повлиять на востребованность российской продукции АПК за рубежом и увеличить спрос на нее. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Что касается ситуации в российском АПК, то безусловно степень воздействия пандемии у нас существенно ниже, чем в большинстве стран мира. Более того, в этом кризисе мы видим неплохие возможности. Во-первых, ожидается рост спроса на нашу продукцию в других странах", - сказал он.

На эту тему
Дмитрий Патрушев: Россия может забыть о слове "дефицит" в отношении продуктов питания

Во-вторых, по мнению министра, снижение покупательной способности населения в мире сместит потребительские предпочтения в сторону сравнительно недорогой продукции. В этих условиях доступные по цене российские продовольственные товары становятся еще более конкурентоспособными, в то время как мировой экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью может снизиться, полагает Патрушев.

В целом, считает глава Минсельхоза, пандемия несет серьезные вызовы для глобальной экономики, а значит, и для сферы АПК. "Агросектор в равной мере пострадал и в развитых, и в развивающихся странах. В первом случае это связано с инфицированием работников отрасли, которых власти, вероятно, не смогли заместить. В ряде случаев это привело к закрытию предприятий и к росту цен на продукцию", - отметил он.

По его словам, в некоторых странах резко подскочили цены на готовую мясную продукцию, но при этом упали - на поголовье, поскольку из-за коронавируса уменьшилось число работников, занятых переработкой мяса в прежних объемах. "Мы со своей стороны заранее отслеживали ситуацию. С каждым регионом были выработаны планы по созданию кадрового резерва для всех отраслей АПК, что позволило оперативно "закрыть" потребности предприятий, где были выявлены случаи заболевания, работниками из смежных отраслей", - рассказал министр.

Он добавил, что в период пандемии в развивающихся и импортозависимых странах основной проблемой стало сокращение запасов продовольствия. В определенный момент они столкнулись с тем, что спрос превышал предложение и цены выросли. "Тем не менее, эта ситуация была кратковременной, и на наш взгляд, сейчас рынки возвращаются к нормальной жизни", - заключил глава Минсельхоза РФ.

Теги
РоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
Около 90 российских аэропортов с 3 июня обратились в Росавиацию за субсидиями
Читать полностью