Патрушев анонсировал спрос на продукцию АПК из России за рубежом из-за коронавируса

"Что касается ситуации в российском АПК, то безусловно степень воздействия пандемии у нас существенно ниже, чем в большинстве стран мира. Более того, в этом кризисе мы видим неплохие возможности. Во-первых, ожидается рост спроса на нашу продукцию в других странах", - сказал он.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Ситуация с пандемией и распространением нового коронавируса могла благоприятно повлиять на востребованность российской продукции АПК за рубежом и увеличить спрос на нее. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

Во-вторых, по мнению министра, снижение покупательной способности населения в мире сместит потребительские предпочтения в сторону сравнительно недорогой продукции. В этих условиях доступные по цене российские продовольственные товары становятся еще более конкурентоспособными, в то время как мировой экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью может снизиться, полагает Патрушев.

В целом, считает глава Минсельхоза, пандемия несет серьезные вызовы для глобальной экономики, а значит, и для сферы АПК. "Агросектор в равной мере пострадал и в развитых, и в развивающихся странах. В первом случае это связано с инфицированием работников отрасли, которых власти, вероятно, не смогли заместить. В ряде случаев это привело к закрытию предприятий и к росту цен на продукцию", - отметил он.

По его словам, в некоторых странах резко подскочили цены на готовую мясную продукцию, но при этом упали - на поголовье, поскольку из-за коронавируса уменьшилось число работников, занятых переработкой мяса в прежних объемах. "Мы со своей стороны заранее отслеживали ситуацию. С каждым регионом были выработаны планы по созданию кадрового резерва для всех отраслей АПК, что позволило оперативно "закрыть" потребности предприятий, где были выявлены случаи заболевания, работниками из смежных отраслей", - рассказал министр.

Он добавил, что в период пандемии в развивающихся и импортозависимых странах основной проблемой стало сокращение запасов продовольствия. В определенный момент они столкнулись с тем, что спрос превышал предложение и цены выросли. "Тем не менее, эта ситуация была кратковременной, и на наш взгляд, сейчас рынки возвращаются к нормальной жизни", - заключил глава Минсельхоза РФ.