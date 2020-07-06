Путин поручил принять закон об экспериментальных правовых режимах в цифровых инновациях

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Как сообщает пресс-служба Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о развития информационно-коммуникационных технологий и связи.

"Рекомендовать Государственной думе обеспечить совместно с правительством принятие федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", - говорится в документе. Срок исполнения поручения - 26 июля 2020 года.

Кроме того, правительству с учетом ранее данных поручений поручено принять исчерпывающие меры по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив необходимое финансирование, в том числе из средств, предусмотренных на реализацию национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Доклад по этому поручению главе государства должен быть представлен 31 августа 2020 года.

Здравоохранение

Путин также поручил правительству проработать вопрос о поддержке внедрения инновационного программного обеспечения в медучреждениях.

"Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся в том числе разработки комплекса мер по содействию внедрения инновационного программного обеспечения, в том числе на основе технологий искусственного интеллекта, в деятельность медицинских организаций", - говорится в одном из поручений.

Также поручено проработать вопросы расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в сфере информационно-коммуникационных технологий, предоставляемых институтами развития.

Срок исполнения этих поручений установлен до 3 августа текущего года.

В ходе прошедшего 10 июня у президента РФ совещания по развитию ИТ и связи главе государства рассказали, в частности, о разработке и о трудностях внедрения в сфере здравоохранения сервисов с применением искусственного интеллекта, позволяющих распознавать патологии на медицинских снимках.

Закон об экспериментальных правовых режимах

Законопроект об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций находится на рассмотрении в Госдуме, его основной идеей является создание правовых условий для ускоренного появления и внедрения новых продуктов и услуг в сферах применения цифровых инноваций с использованием таких цифровых технологий, как искусственный интеллект, распределенный реестр, нейротехнологии, квантовые технологии и прочих.

Законопроектом предлагается институционализировать проведение экспериментов в сфере цифровых инноваций путем создания общего механизма установления экспериментальных правовых режимов в этой сфере. В частности, предлагается урегулировать порядок инициирования, установления, реализации, мониторинга, определения результатов введения экспериментальных правовых режимов, установить требования к участникам экспериментального правового режима, принципы и критерии допустимости установления экспериментальных правовых режимов в восьми сферах, в которых предлагается применять цифровые инновации: медицинская и фармацевтическая деятельность, транспорт (в том числе беспилотный), электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, финансовый рынок, дистанционная торговля, строительство, государственные и муниципальные услуги и государственный контроль (надзор), промышленность.

Ожидается, что закон обеспечит развитие науки и социальной сферы, формирование новых видов экономической деятельности, развитие конкуренции, расширение состава, качества и доступности товаров, работ и услуг, увеличение прибыли и снижение издержек от предпринимательской деятельности, повышение эффективности государственного или муниципального управления в ходе внедрения цифровых инноваций, совершенствование общего регулирования по результатам реализации экспериментального правового режима.