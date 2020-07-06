Дата-центры могут получить льготный доступ на рынок электроэнергии

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Центры обработки данных (ЦОД, дата-центры) могут получить льготных доступ на рынок электроэнергии. Поручение президента РФ Владимира Путина правительству проработать этот вопрос опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

"Правительству РФ проработать вопросы, касающиеся в том числе предоставления организациям, являющимся операторами центров обработки данных, льготного доступа на рынок электрической энергии и мощности", - говорится в одном из пунктов перечня поручений главы государства по итогам прошедшего 10 июня совещания по развитию отрасли информационных технологий и связи.

Срок исполнения поручения установлен до 3 августа.

В ходе совещания 10 июня глава "Ростелекома" Михаил Осеевский отметил, в частности, что в структуре цены услуг ЦОД стоимость потребляемой электроэнергии превышает 50%. В связи с этим он предложил дать возможность операторам ЦОД выйти на оптовый рынок электроэнергии.