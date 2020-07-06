ЦБ продал валюту с расчетами 3 июля на 10,2 млрд руб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Банк России в рамках упреждающих мер по снижению волатильности продал на внутреннем рынке валюту с расчетами 3 июля на сумму 10,2 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора.

Объем валюты, проданной ЦБ с расчетами 2 июля, составил 10,4 млрд руб.

С 10 марта 2020 года ЦБ проводит упреждающую продажу валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков в условиях значительных изменений на мировом рынке нефти.

За этот период ЦБ продал на внутреннем рынке 946,8 млрд руб.

Такие операции ЦБ будет осуществлять до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния.