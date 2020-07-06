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Путин поручил проработать привлечение НКО к раздельному сбору отходов

Также кабмин подготовит предложения о возложении на подведомственные Росприроднадзору экспертные организации функций по производству судебных экспертиз

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил представить предложения о привлечении некоммерческих организаций к раздельному сбору отходов. Как сообщает в понедельник официальный сайт Кремля, такое поручение он дал по итогам прошедшей 5 июня встречи с представителями общественных организаций, осуществляющих деятельность в области экологии и защиты животных.

"Представить предложения, касающиеся привлечения некоммерческих организаций к деятельности по раздельному сбору твердых коммунальных отходов", - говорится в адресованном правительству поручении. Также кабмину необходимо будет подготовить предложения о возложении на подведомственные Росприроднадзору экспертные организации функций по производству судебных экспертиз.

Срок исполнения этих поручений - до 1 октября 2020 года.

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Путин, Владимир Владимирович
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