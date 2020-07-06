Путин поручил изменить природоохранный закон после ЧП в Норильске

В перечне поручений главы государства, опубликованном в понедельник на сайте Кремля , перед правительством ставится задача "обеспечить принятие Госдумой федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", в том числе в целях предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, подобных разливу дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края". На исполнение Путин отвел срок до 1 августа.

На территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу "Норникель") в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара 29 мая разлилось более 21 тыс. куб. м нефтепродуктов на 180 тыс. кв. м грунта и в водоемы.

Как сообщал ранее глава "Норникеля" Владимир Потанин, компания в полном объеме проведет мероприятия по ликвидации ущерба в месте разлива нефтепродуктов под Норильском и рассчитывает, что эти меры позволят вернуть экосистему территории в нормальное состояние. Предварительную стоимость ликвидации ЧП компания оценила в сумму около 10 млрд рублей, эта цифра будет скорректирована после окончания всех оценок и проверок. На данный момент, по словам Потанина, в эти работы вложено около 5 млрд рублей.

Президент также потребовал от Росприроднадзора "обеспечить особый контроль за проведением (с использованием наилучших доступных технологий) мероприятий, направленных на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в городе Норильске Красноярского края". Он ждет доклад до 1 августа и далее - ежеквартально. Кроме того, Росприроднадзору необходимо "обеспечить проведение оценки вреда окружающей среде, причиненного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с разливом дизельного топлива в городе Норильске" и "проанализировать состояние расположенных на территории РФ и оказывающих негативное воздействие на окружающую среду объектов, в результате деятельности которых может быть причинен вред окружающей среде, связанный с разливом нефти, нефтепродуктов и поступлением в окружающую среду иных загрязняющих веществ, а также при необходимости провести соответствующие мероприятия (прежде всего в Арктической зоне Российской Федерации), в том числе с привлечением МЧС России и правоохранительных органов". Эти поручения нужно исполнить до 1 сентября.