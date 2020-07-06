В "Яндекс.Маркете" назвали самые популярные модели смартфонов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Xiaomi стал самым популярным производителем смартфонов у пользователей "Яндекс.Маркет" в первой половине 2020 года. Об этом говорится исследовании, подготовленном сервисом на основе данных о переходах пользователей в интернет-магазины в период с 1 января по 30 июня 2020 года.

"Самым популярным производителем мобильных телефонов на "Яндекс.Маркете" стал Xiaomi - почти 29% пользовательских переходов пришлось на предложения смартфонов этого бренда. Вторым по популярности стал Samsung с 20% переходов, а третьим - Apple (19%)", - отмечается в исследовании.

Наиболее популярным смартфоном у пользователей "Яндекс.Маркет" стал Xiaomi Redmi Note 8 Pro со средней стоимостью около 16 тысяч рублей. Всего модели китайского производителя заняли 4 позиции в десятке самых популярных устройств. Также в топ попали модели Apple: iPhone 11 с объемами памяти 64GB и 128GB заняли третье и пятое места и стали самыми дорогими моделями в рейтинге. Новинка этого года - Samsung Galaxy A51 - заняла четвертое место. Таким образом, рейтинг самых популярных смартфонов первого полугодия на Яндекс.Маркете выглядит так: Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64GB, Xiaomi Redmi Note 8T 4/64GB, Apple iPhone 11 64GB, Samsung Galaxy A51 64GB, Apple iPhone 11 128GB, Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128GB, Apple iPhone Xr 64GB, Xiaomi Redmi 8 4/64GB, Samsung Galaxy A10, а завершает топ-10 - Samsung Galaxy A50 64GB.

"При выборе смартфона пользователи сервиса обращают внимание на встроенные функции, объем памяти, емкость аккумулятора и разрешение экрана. Так, 74% переходов пришлось на предложения моделей с функцией NFC, хотя в аналогичном периоде 2019 года только 61% пользователей сервиса интересовался возможностью бесконтактной оплаты через смартфон. Самый популярный среди пользователей объем встроенной памяти - 64 Гб. Также они чаще всего искали мобильные телефоны с емкостью аккумулятора 3500-4499 мА ч и разрешением экрана 2340 1080", - отмечают аналитики.