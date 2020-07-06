Власти Карелии возместят в размере МРОТ затраты работодателей на зарплаты подростков

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 июля. /ТАСС/. Работодатели в Карелии, устроившие на временную работу подростков в 2020 году, смогут вернуть сумму в размере один МРОТ на человека за выплаченную зарплату. На эти цели в бюджете региона предусмотрены 3,5 млн рублей, cообщила ТАСС начальник управления труда и занятости республики Елена Фролова.

"Работодатель сможет получить компенсацию в размере минимального размера оплаты труда, увеличенного на районный коэффициент и страховые взносы, на одного участника в месяц. Получить компенсацию можно будет пропорционально тому времени, на которое был устроен несовершеннолетний. В среднем у нас в регионе это около полумесяца", - рассказала собеседница агентства.

Региональное управление регулирует трудоустройство подростков на время школьных каникул ежегодно. Как отметила Фролова, у ведомства сформирован пул работодателей, которые традиционно на время каникул берут на работу несовершеннолетних. Основную его часть составляют муниципальные организации. Новой мерой поддержки власти планируют привлечь к сотрудничеству предприятия реального сектора экономики.

"В прошлом году из числа всех участников порядка 16% работали на предприятиях реального сектора экономики, и в прошлом году мы проводили активную информационную политику, изучали их потребности в разработке данной меры. Чтобы мотивировать работодателей, была инициирована эта мера поддержки с подачи главы Республики Карелия на заседании правительства в прошлом году. В этом году мы рассчитываем, что этот процент увеличится как минимум в два раза: это порядка 30-40% трудоустроенных на предприятия реального сектора", - пояснила Фролова.

До конца года в Карелии планируется трудоустроить не менее 1,5 тыс. подростков, на текущий момент работают 290 человек. Из числа негосударственных предприятий несовершеннолетних готовы принять такие крупные компании, как филиал "АЭМ-Технологии" "Петрозаводсмаш", "Кондопожский целлюлозно-бумажный комбинат", "Карелллестранс", совхоз "Ведлозерский, а также туркомплекс "Дача Винтера".

"Я думаю, работодатель тоже заинтересован в том, чтобы присмотреться к потенциальным своим кадрам, вызвать интерес к той или иной профессии и к работе на данном предприятии", - добавила руководитель регионального управления.