Началось строительство атомного ледокола "Лидер"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Судостроительный комплекс (ССК) "Звезда" приступил к строительству головного атомного ледокола проекта "Лидер". Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

В блоке корпусных производств судоверфи состоялась резка первых деталей корпуса для будущего судна. Флагманскому ледоколу присвоено имя "Россия".

Контракт на строительство ледокола был подписан между ССК "Звезда" и ФГУП "Атомфлот" 23 апреля 2020 года. Государственным заказчиком ледокола выступила госкорпорация "Росатом". Завершение строительства "Лидера" намечено на 2027 год.

"Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики", - отметил генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка, слова которого приводятся в сообщении отдела коммуникаций ФГУП "Атомфлот".

Судостроительный комплекс "Звезда" создается в городе Большой Камень консорциумом "Роснефти", "Роснефтегаза" и Газпромбанка. На сегодняшний день портфель заказов судоверфи составляет 39 судов, с учетом опционов - 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает "Роснефть", разместившая на судоверфи заказ на 28 судов.