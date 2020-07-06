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Росавиация одобрила 40 заявок аэропортов на субсидии на 1,4 млрд рублей

Как сообщили в агентстве, речь идет о заявках на компенсацию расходов во втором квартале 2020 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Росавиация одобрила 40 заявок аэропортов РФ на предоставление субсидий на компенсацию расходов во время пандемии на 1,4 млрд рублей, говорится в сообщении агентства.

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Всего Росавиация получила 128 завок от 89 аэропортов. Это заявки на компенсацию расходов во втором квартале 2020 года.

"На сегодня приняты положительные решения о предоставлении субсидий по 40 заявкам за апрель и май на общую сумму 1,4 млрд рублей. Это составляет 12,9% от общего объема выделенных из федерального бюджета ассигнований. Общая сумма поданных заявок составляет 3,7 млрд рублей, то есть 34% от всей суммы субсидии", - отмечается в сообщении.

Аэропорты смогут подать заявку до 15 августа.

В конце мая правительство выделило 10,9 млрд рублей на поддержку российских аэропортов в связи с пандемией коронавируса. Ранее на субсидии авиакомпаниям было выделено 23,4 млрд рублей.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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