В Амурской области отменили запланированные на середину июля рейсы в Сочи

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Авиарейсы из Благовещенска в Сочи, запланированные на середину июля, отменены. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту города.

"Рейс авиакомпании Azur Air на 11 июля в город Сочи из Благовещенска отменен решением компании. Следующий рейс запланирован на 25 июля", - сказал представитель аэропорта.

После 11 июля должно было состояться еще несколько чартнерных рейсов. Жители Амурской области могут добраться до Сочи с пересадками в других городах страны, прямых рейсов до курортного города не было. Причины отмены рейсов в аэропорту не уточнили.

На сайте авиакомпании в конце мая сообщалось, что с 10 июля начнется выполнение прямых регулярных рейсов в Сочи из Владивостока, Благовещенска, Хабаровска и Южно-Сахалинска. Из Южно-Сахалинска запланирован один рейс в неделю, а из других городов авиакомпания будет летать в Сочи два раза в неделю. Билеты поступили в продажу, на всех линиях планируется использовать лайнеры Boeing 767-300, рассчитанные на перевозку 336 пассажиров в экономическом классе.