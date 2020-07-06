РЖД ожидают получить первый образец поезда для высокоскоростных магистралей в 2025 году

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. РЖД ожидают в 2025 году получить первый образец поезда для движения по высокоскоростным магистралям (ВСМ). Об этом в интервью газете "Гудок" рассказал начальник департамента технической политики РЖД Владимир Андреев.

"В настоящее время центр (Инжиниринговый центр железнодорожного транспорта, дочерняя структура РЖД - прим. ТАСС) ведет работу по созданию дизайна и подготовке эскизного проекта. Выпуск поездов будет налажен на предприятии "Уральские локомотивы", в 2025 году мы должны получить первый образец. Разработка и производство поезда увязаны с планами строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва", - сказал топ-менеджер.

Согласно техническим требованиям, максимальная конструкционная скорость такого поезда составит 360 км/ч.

"Проект реализуется под управлением департамента с привлечением интеллектуальных ресурсов ведущих мировых разработчиков, вместе с которыми будем заниматься созданием конструкторской документации. В частности, подписано соглашение о сотрудничестве с немецкой компанией Knorr-Bremse, готовится аналогичный договор с Siemens", - отметил Андреев.

Проектирование ВСМ Москва - Санкт-Петербург планируется завершить в 2023 году, сообщил ранее ТАСС заместитель министра транспорта РФ Владимир Токарев. Стоимость магистрали предварительно оценивается в 1,7 трлн рублей, отмечал он. По словам Токарева, реализация проекта ВСМ Москва - Нижний Новгород в настоящий момент приостановлена.

ВСМ в России

В апреле 2019 года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали оценивали в 1,5 трлн рублей, говорил в июне 2019 года занимавший тогда должность вице-премьера РФ Максим Акимов.

Глава РЖД Олег Белозеров сообщал журналистам, что РЖД считают целесообразным начать строить в 2020 году ВСМ Москва - Нижний Новгород, для которой проектная документация уже готова. Строительство всей линии Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планировалось завершить в 2026 году.