"Санофи" возобновила отгрузки препарата "Плаквенил"

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Фармацевтическая компания "Санофи", один из основных производителей в РФ противомалярийного препарата с действующим веществом гидроксихлорохин ("Плаквенил"), возобновила отгрузки препарата и имеет достаточные запасы на складах. Об этом ТАСС сообщил директор по корпоративным связям "Санофи" в Евразии Юрий Мочалин.

"Понимая обеспокоенность пациентов, мы приняли все меры, чтобы обеспечить пациентов препаратом для продолжения назначенной терапии по зарегистрированным показаниям. В настоящее время препарат имеется в достаточных количествах на нашем складе и доступен для отгрузок всем нашим дистрибьюторам, без каких-либо ограничений", - сказал он.

По его словам, в последнее время компания наблюдала рост спроса на данный препарат как со стороны аптечного сегмента, так и у государственных заказчиков. Мочалин пояснил, что он мог быть вызван рядом публикаций, о потенциальной антивирусной активности данного препарата при новой коронавирусной инфекции. "Однако эти публикации были основаны на предварительных результатах небольших исследований. На сегодняшний день нет достаточных клинических оснований для заключения об эффективности и безопасности данного препарата в лечении COVID-2019", - подчеркнул он.

Мочалин также отметил, что в соответствии с зарегистрированными показаниями в настоящее время препараты данного действующего вещества не показаны для применения при лечении коронавируса. "Любое использование препаратов данного действующего вещества для лечения COVID-19 является применением вне показаний (т.е. в отсутствие зарегистрированного разрешения на применение препарата)", - отметил он. При этом Мочалин пояснил, что компания не поставляет свои препараты напрямую в аптеки или медицинские учреждения, а работает через дистрибьюторов. Они, в свою очередь, поставляют препараты как в аптеки, так и в госпитальный сегмент.

"Компания находится в постоянном диалоге с Минздравом России и с органами управления здравоохранением субъектов РФ для обеспечения бесперебойного снабжения пациентов по зарегистрированным показаниям, а также для оперативного реагирования на изменение эпидемической ситуации, связанной с распространением COVID-19", - заключил он.

Ранее "Санофи" на фоне ажиотажного спроса на препарат приняла решение о приоритетном обеспечении пациентов по зарегистрированным показаниям. Компания осуществляла отгрузки дистрибьюторам с учетом предоставленной Министерством здравоохранения РФ информации о потребностях регионов в препарате. Как сообщал ТАСС генеральный директор ЦВ "Протек" Дмитрий Погребинский, в связи с ажиотажным спросом на гидроксихлорохин ("Плаквенил") в мае наблюдалась недостаточность поставок препарата со стороны производителей.

Продажи "Лазикса"

6 июля газета "Ведомости" написала о том, что четыре востребованных импортных препарата исчезли из розницы весной - летом 2020 года. В частности, речь шла о продаже "Плаквенила" и "Лазикса" в виде раствора для внутривенного и внутримышечного введения и таблетки производства "Санофи".

"Компания "Санофи" не поставляет данный лекарственный препарат в указанных формах выпуска (раствор для внутривенного и внутримышечного введения и таблетки) в связи с прекращением производства. Компания уведомила Росздравнадзор о прекращении поставок данного препарата в августе 2019 года, в соответствии с законодательством", - сказал Мочалин.

Он отметил, что у препарата "Лазикс" зарегистрировано 14 дженериков в лекарственной форме раствора для внутривенного и для внутримышечного введения и 11 дженериков таблетках. Кроме того, по данным аналитиков компании IQVIA, в 2019 году помимо препарата "Лазикс" продажи в бюджетном канале имелись у 12 и 11 производителей - растворов для внутривенного и внутримышечного введения и таблеток, соответственно.

О препарате

Гидроксихлорохин - лекарство против малярии, которое в начале пандемии использовалось некоторыми странами для лечения коронавируса. В конце мая ВОЗ приостановила его применение в рамках международных испытаний Solidarity, поскольку ряд медиков высказал предположение, что препарат не только не помогает при лечении, но и может быть опасным из-за побочных эффектов. 3 июня испытания препарата были возобновлены в связи с отсутствием достоверных данных о рисках.