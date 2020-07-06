Авиакомпания "Сила" запустит дополнительный субсидируемый рейс из Читы в Улан-Удэ

ЧИТА, 6 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Сила" ("Сибирская легкая авиация") с 12 июля запустит дополнительный субсидируемый авиарейс из Читы в Улан-Удэ. Всего будут действовать четыре таких рейса, сообщила в понедельник пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"Данный авиарейс востребован у жителей Читы и Улан-Удэ, авиакомпания приняла решение выполнять по четыре рейса в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям", - цитирует пресс-служба коммерческого директора международного аэропорта "Чита" Дениса Каминского.

Рейсы будут выполнять на воздушных судах Ан-28 и L-410. Стоимость билетов составит от 3,2 тыс. рублей в один конец для всех пассажиров.