Бензин Аи-92 в России с 29 июня по 3 июля подорожал на 6 коп.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 29 июня по 3 июля 2020 года выросли на 6 коп. по сравнению с предыдущей неделей и составили 43,09 руб. за литр. Цены на бензин Аи-95 увеличились на 4 коп. - до 46,42 руб. за литр, а стоимость дизельного топлива возросла на 3 коп., достигнув 48,09 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.

За отчетный период бензин Аи-92 наиболее всего подорожал в Северо-Кавказском федеральном округе - на 13 коп., до 43,29 руб. за литр.

Средние биржевые цены на бензин Аи-92 составили 50 тыс. 958 руб. за тонну, что на 495 руб. выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены увеличились на 350 руб. - до 51 тыс. 427 руб. за тонну.

По данным Thomson Reuters Kortes, наиболее заметное повышение цен на бензин Аи-95 также зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе - на 11 коп., до 47,07 руб. за литр. Средние биржевые цены на бензин Аи-95 составили 58 тыс. 419 руб. за тонну, что на 1 тыс. 551 руб. выше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены выросли на 1 тыс. 373 руб. - до 58 тыс. 256 руб. за тонну.

Стоимость авиационного керосина в аэропортах России за отчетный период снизилась на 323 руб. и достигла 44 тыс. 678 руб. за тонну.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты - демпфера.

Суть его работы в том, что при высоких ценах на нефть НПЗ получают компенсацию в виде отрицательного акциза, а при очень низких - наоборот, должны платить государству сверхприбыли.