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Торги зерном на НТБ 6 июля прошли безрезультатно

По данным биржи, всего с начала государственных товарных интервенций 13 апреля продали 1 млн 507,653 тыс. тонн зерна на 18,17 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Торги зерном на Национальной товарной бирже (НТБ) в рамках государственных товарных интервенций снова прошли безрезультатно. Об этом говорится в сообщении биржи.

"На Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных товарных интервенций для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, по итогам которых было продано 0 тонн зерна на общую сумму 0 млн руб.", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в предыдущий день торгов, 3 июля, они также прошли безрезультатно. Таким образом, согласно данным биржи, всего с начала интервенций 13 апреля было продано 1 млн 507,653 тыс. тонн зерна на 18,17 млрд рублей. Однако, по данным Минсельхоза, с учетом расторгнутых договоров объем реально проданного зерна меньше. Как сообщали в министерстве 25 июня, из фонда было продано 1,36 млн тонн, что составляет 90,9% от планируемых к реализации 1,5 млн тонн.

Согласно расписанию, следующие торги намечены на 7-9 июля.

Государственные интервенции по закупке и продаже зерна (товарные) проводятся в России с 2001 года для регулирования внутренних цен. Осенью после поступления урожая на рынок цены снижаются, поэтому государство закупает зерно у аграриев, чтобы поддержать их. А зимой и весной государство продает зерно из интервенционного фонда, чтобы не допустить роста цен.

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