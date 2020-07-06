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Добычу рыбы в Дагестане в 2020 году планируют увеличить в 2,5 раза

В республике также планируют увеличить объемы переработки рыбы

МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Объем добычи рыбы в Дагестане в 2020 году планируют увеличить в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом, когда в республикой был побит рекорд по этому показателю, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии региона.

"По итогам 2019 года добыто более 10 тыс. т рыбы, это лучший показатель за последние 20 лет. Объемы добычи каспийской рыбы в этом году планируется увеличить в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, для обслуживания рыболовных судов реконструируют рыбный терминал морского порта Махачкалы. "За два года в него инвестировано более 200 млн рублей, создано 50 рабочих мест. Восстановление работы рыбного порта увеличит валовую ежегодную выручку на 105 млн рублей и чистую прибыль на 24 млн. рублей", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в Дагестане планируют увеличить объемы переработки рыбы. "Налаживается производство рыбных консервов на предприятиях ООО "Каспийский берег" и ООО "Янтарное". Сейчас мощность производства предприятия "Янтарное" - 90 тыс. банок в месяц. Учитывая высокий спрос на продукцию, планируется увеличить объемы производства до 1 млн банок в месяц. Кроме того, ведется работа по созданию еще одного аналогичного предприятия в Кизлярском районе", - пояснили в Минприроды региона.

Одновременно в республике растет объем производства аквакультуры - в прошлом году он составил 5 055 т рыбы, что стало историческим рекордом для республики. В 2020 году планируется вырастить не менее 5 500 т рыбы. По данным республиканского Минприроды, за последние два года количество рыбоводческих предприятий увеличилось с 54 до 110, однако одним из препятствий к дальнейшему развитию этой сферы является проблема дефицита воды. "Для ее решения реконструируют магистральный канал "Таловка", работы завершатся в этом году. Также идет реконструкция межхозяйственных каналов "Брянский" и "Тушиловский", что позволит увеличить прудовые площади еще на 3,5-4 тыс. га.

Ранее территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Дагестану сообщал, что оборот организаций рыболовства и рыбоводства в I квартале 2020 года составил 141,8 млн рублей, что почти на 20% больше, чем в первые три месяца прошлого года. Как поясняли ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства, одной из причин улучшения динамики уловов стало создание единого промыслового пространства на Каспии.

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