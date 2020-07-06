Продажи "АвтоВАЗа" в России в I полугодии упали на 19,3%

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. "АвтоВАЗ" в январе - июне 2020 года сократил продажи на российском рынке на 19,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года. С начала года "АвтоВАЗ" продал 140,6 тыс. машин, сообщил российский автоконцерн.

При этом продажи компании в июне сократились на 1,7% и составили 30,2 тыс. штук.

"Мы с удовлетворением отмечаем рост покупательской активности. Лучше всего о восстановлении ситуации свидетельствуют цифры наших продаж: так в июне по сравнению с апрелем они увеличились более чем в 3 раза! Эффективная работа нашей дилерской сети, меры господдержки и собственные инициативы марки приносят ощутимые результаты - Lada уверенно продолжает лидировать на российском рынке с большим отрывом от ближайших конкурентов", - отметил исполнительный вице-президент "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в I полугодии 2019 года продажи "АвтоВАЗа" составили 174,2 тыс. машин, а в июне - 30,8 тыс. штук.

Самой популярной моделью по итогам июня 2020 года стала Lada Granta. За месяц было продано 11,5 тыс. автомобилей. На втором месте - Lada Vesta, продажи которой составили 8,4 тыс. машин. Замыкает тройку самых популярных моделей Lada Largus - 3,4 тыс. автомобилей.

"Продолжают укреплять свое положение и коммерческие модели Lada: так, в прошлом месяце продажи коммерческих версий Largus выросли на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Всего за первое полугодие было продано 4 469 коммерческих автомобилей", - подчеркнули в компании.

Согласно прогнозу компании, сокращение российского авторынка легковых и легких коммерческих автомобилей в этом году составит от 20 до 25%. "Мы надеемся на то, что рынок будет показывать восходящий тренд до конца 2020 г., однако в годовом выражении он все равно потеряет 20-25%", - сказал Морне.​​

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